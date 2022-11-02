活動辦法
於活動期間內，購買MORE氣泡水全系列商品(不限包裝、口味與規格)，登入Pinkoi會員以及登錄消費發票即可參加抽獎活動。詳細步驟如下：
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Step 1: 掃描抽獎活動 QR code 或點擊網址進入活動網頁，按下「登錄發票」按鈕
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Step 2: 登入 Pinkoi 會員或註冊帳號
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Step 3: 登入完成，系統將自動跳轉至發票登錄頁
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Step 4: 填寫中獎通知收件資訊及發票資訊
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Step 5: 跳出「登錄成功」視窗即表示完成登錄！
＊每張發票為一個抽獎資格，中獎後需提供相關資料來兌獎，故請妥善保存登錄之『紙本發票及明細正本』，以確保相關兌獎權益；而載具發票、雲端發票之登錄者，請詳閱活動辦法說明來進行兌獎。
＊如使用載具或電子發票未列出購買商品明細者，須登錄財政部電子發票整合服務平台（http://goo.gl/FujhRD）查詢所登錄發票之交易明細表，或掃描發票上的QR code將其所顯示之購買明細列印紙本，作為活動參加之依據。
＊詳情請見活動網站：https://pinkoi.io/U9tk。活動辦法、獎項、訊息以活動網站公告資料為主,主辦單位保留變更或終止本活動辦法、內容之權利。
＊參加者須保留消費時發票正本及消費明細，使用載具者請先自行至『財政部電子發票整合服務平台』列印發票明細以作為中獎憑證。